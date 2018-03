Nederlander optimistischer over het land

Voor het eerst sinds 2008 zijn er meer optimisten dan pessimisten als het gaat over Nederland. Het aantal mensen dat het meer de goede dan de verkeerde kant op vindt gaan met het land is toegenomen van 35 procent in het laatste kwartaal van 2017 naar 49 procent nu.

Dat zijn enkele uitkomsten van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat besteedt hierin aandacht aan de stemming in Nederland en opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties. Het eerste onderzoek dateert van 2008.

Het SCP ziet bij de burger vooral toegenomen vertrouwen in de rechtspraak, de Tweede Kamer, de regering en de economie.

Hoewel het optimisme over de economie groot is, zijn er zorgen over de armoede. Op de vraag naar de grootste maatschappelijke problemen in ons land noemde 12 procent van de ondervraagden spontaan iets met armoede. In de vorige kwartalen was dat 7 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders tevreden zijn over het lokale bestuur. 79 procent geeft een voldoende, terwijl maar 57 procent de Haagse politiek een voldoende geeft.

Aan de andere kant volgen mensen meer het landelijke politieke nieuws (77 procent) dan het lokale (57 procent). Ook als gespreksonderwerp scoren landelijke politieke kwesties beter (92 procent) dan lokaal politiek nieuws (75 procent).

Voor deze editie van Burgerperspectieven vulden 1171 mensen de vragenlijst in.