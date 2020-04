Nederlander opgepakt voor plofkraak in Beieren

Een 21-jarige Nederlander is afgelopen zondag opgepakt omdat hij wordt verdacht van een plofkraak ruim een jaar geleden in Duitsland. De man zit in Nederland vast en Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd, aldus de politie in Beieren woensdag.

De plofkraak gebeurde op 23 februari 2019 bij een bankfiliaal in het dorp Grafenrheinfeld, ten noordwesten van Neurenberg. Een voorbijganger zag gemaskerde mannen, die na ontdekking in een Audi A6 op de vlucht sloegen. In de buurt van Würzburg ramden ze een politieauto, waardoor twee agenten gewond raakten. Een eind verderop lieten de daders de auto achter op de snelweg. Ze probeerden te voet te ontkomen.

Een 23-jarige Nederlander werd ter plekke opgepakt. Hij zit nog vast in Duitsland. Een andere inzittende wist te ontkomen. Justitie denkt dat dit de opgepakte 21-jarige is.

In Duitsland worden de laatste jaren geregeld plofkraken gepleegd door Nederlanders. Na de knal slaan ze op de vlucht, vaak in snelle auto’s, zoals Audi’s. Daarom worden de daders ook wel de Audi-bende genoemd. Om uit handen van de politie te blijven, halen ze soms gevaarlijke toeren uit. Meerdere mensen zijn bij vluchtpogingen om het leven gekomen.