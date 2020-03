Nederlander opgepakt bij rellen in Hongkong

Een 31-jarige Nederlander is zaterdag opgepakt tijdens rellen in Hongkong. De man zou een prullenbak in brand hebben gestoken. Hij is maandag aangeklaagd voor brandstichting. Bij veroordeling kan hij tien jaar gevangenisstraf krijgen, meldt de Hongkongse krant South China Morning Post.

De Nederlander werd maandag voorgeleid. Volgens zijn advocaat is de man als bezoeker Hongkong binnengekomen. Hij zou nu echter een werkvergunning willen aanvragen, zodat hij bij een kinderdagverblijf in Hongkong aan de slag kan gaan. Zijn bezoekersvisum verloopt in mei.

De Nederlander en een andere verdachte blijven voorlopig vastzitten. Ze moeten op 27 april weer voorkomen.