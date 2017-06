Nederlander opent museum in Antwerpen

„Heilzame geestelijke voeding van alledag.” Volgens de Nederlandse reder en verzamelaar Harry Rutten zou kunst dat moeten zijn. Hij opent eind deze week zijn eigen Museum De Reede (MDR) in Antwerpen. Het is helemaal gewijd aan grafisch werk en omvat met name tekeningen, etsen en lithografieën van Francisco Goya, Félicien Rops en Edvard Munch.

Rutten koos voor Antwerpen als hedendaags centrum van cultuur dat een eeuwenlange traditie van graveerkunst kent met beroemde drukkers als Christoffel Plantin en Jan Moretus.

Ruttens collectie, inmiddels ondergebracht bij stichting De Reede, telt ook werk van Jacob Toornvliet, Théophile Alexandre Steinlen, Käthe Kollwitz en Hugo Claus. In totaal gaat het om zo’n 250 werken. In het museum zullen ook bruiklenen uit andere collecties worden getoond.

Het museum, dat geen subsidie maar eigen geld plus sponsors heeft en draait op vrijwilligers, is te vinden aan de Ernest Van Dijckkaai naast het Eugeen Van Mieghem Museum. De Reede is vanaf zaterdag open voor publiek.