Een 24-jarige man uit Zevenaar is vrijdag om het leven gekomen door de ijzel in Duitsland. Hij gleed met zijn auto van een weg en botste tegen twee bomen. In een ziekenhuis bezweek hij aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde bij Isselburg, net over de grens bij de Achterhoek. Een achttienjarige vrouw uit Zevenaar, die ook in de auto zat, raakte volgens de Duitse politie zwaargewond.