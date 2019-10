Nederlander omgekomen bij trektocht in Nepal

Bij een trektocht in Nepal is begin deze maand een 27-jarige Nederlander omgekomen. Dat meldt de organisatie waarbij hij betrokken was, Operatie Mobilisatie, donderdag. Hij was samen met een andere internationale student de jungle ingetrokken en daar zijn zij verdwaald door de slechte weersomstandigheden.

Zijn lichaam werd op 4 oktober gevonden in de jungle van Nepal. Toen was hij al een aantal weken vermist. Acht dagen later werd het lichaam van de andere student gevonden.

De Nederlander studeerde Nepalees aan een universiteit in het land. Hij was op een trektocht gegaan tijdens een vakantie.

Operatie Mobilisatie is een christelijke organisatie die wereldwijd actief is met zendingswerk.