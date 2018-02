Nederlander niet blij met schrappen referendum

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het niet goed dat het raadgevend referendum wordt afgeschaft. Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat 59 procent van de ondervraagde mensen het geen juist besluit vindt.

Onder hen zijn volgens De Hond opvallend veel (54 procent) CDA-stemmers. Het CDA stemde in de Tweede Kamer voor afschaffing van het referendum. D66-stemmers zijn verdeeld over het besluit. Het raadgevend referendum kwam er mede door D66, maar die partij schaft het nu ook weer af. 63 procent van de ondervraagden die D66 stemmen kan zich er in vinden, 31 procent is het er niet mee eens.