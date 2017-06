Nederlander met drugs op rijdt Spanjaard dood

Een Nederlandse automobilist heeft zondag in de Spaanse stad Oliva in de provincie Valencia een dodelijk ongeluk veroorzaakt. De 25-jarige bestuurder reed onder invloed van drugs in op een fietser die daardoor om het leven kwam. De Nederlander werd door de Guardia Civil aangehouden, toen hij probeerde te vluchten.

De man heeft de Nederlandse nationaliteit, maar woont in Ondara, in de provincie Alicante. De Spaanse fietser van dertig jaar was de zoon van een lokale politieman, meldde de Spaanse krant El Mundo.

Het is niet de eerste keer dat een fietser omkomt op de weg bij Oliva. Begin mei overleden op dezelfde weg drie fietsers nadat zij waren aangereden door een automobiliste, die eveneens onder invloed was van drugs en alcohol.