Nederlander liet zich omkopen in Florida

Een 49-jarige Nederlander is omgekocht door Amerikaanse ondernemers. Hij heeft een bekentenis afgelegd bij een rechter in zijn woonplaats Miami. Op 27 juni hoort hij wat zijn straf is.

Egbert K. werkte als manager voor de telecomprovider Setar op Aruba. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie kreeg hij steekpenningen van mensen en bedrijven in de Verenigde Staten. In ruil daarvoor gaf hij ze lucratieve contracten en bedrijfsgeheimen. De omkopers maakten geld naar hem over, gaven hem contante bedragen en soms lieten ze hem op Aruba pinnen met een bankpas van een Amerikaanse rekening. Het geld werd weggesluisd naar rekeningen in Aruba en Panama. Tussen 2005 en 2016 ontving hij 1,3 miljoen dollar, omgerekend 1 miljoen euro.