Nederlander krijgt cel voor brandstichting bij protest Hongkong

Een 31-jarige Nederlander is in Hongkong tot vier maanden celstraf veroordeeld voor brandstichting tijdens antiregeringsprotesten. De man heeft schuld bekend en komt snel vrij, melden media in Hongkong.

De Nederlander werd er samen met een winkelmanager van beticht op 29 februari papier te hebben gegooid in een brandende vuilnisbak in de metropool waar geregeld wordt geprotesteerd tegen de invloed die China krijgt vanwege een nieuwe veiligheidswet.

Volgens de rechter is een afschrikkende straf op zijn plaats voor zo’n vergrijp. De rechter heeft bij de strafmaat rekening gehouden met de schuldbekentenissen. Het werden daarom vier in plaats van zes maanden cel voor beide mannen.

De advocaat van de Nederlander had aangevoerd dat zijn cliënt op bezoek was ten tijde van zijn arrestatie en van plan was een werkvisum aan te vragen en zijn kinderen Engels te gaan leren.

De krant South China Morning Post schrijft dat de Nederlander dronken was toen hij pagina’s uit tijdschriften op het vuur gooide. Hij had tegen de politie verklaard dat hij de het protest steunde „omdat hij het niet eens is met de Chinese regering”. De Nederlander en zijn medeverdachte zitten al 3,5 maand in hechtenis en komen naar verwachting snel vrij.

Vorige week werden in Hongkong bij een protest tijdens de nationale feestdag zeker 86 mensen gearresteerd op verdenking van deelname aan illegale demonstraties.