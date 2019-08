Een Nederlander is om het leven gekomen door een ongeval met een jeep dinsdag in de badplaats Alanya in het zuiden van Turkije. Dat hebben Turkse media gemeld. Drie andere Nederlanders en acht andere inzittenden van het voertuig zouden gewond zijn geraakt.

Turkse media melden dat de bestuurder van de jeep is aangehouden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bevestigen dat een Nederlander is omgekomen en drie anderen gewond zijn geraakt bij het verkeersongeval in Alanya.