Een Nederlandse toerist is donderdag om het leven gekomen door een verkeersongeval in het district Tha Muang in het westen van Thailand. De Thaise krant The Nation meldde dat de man met zijn auto tegen de trailer van een vrachtwagen reed.

De man zou met een behoorlijke snelheid hebben gereden en de truck niet hebben opgemerkt. Volgens de politie was de Nederlander sinds dinsdag in Thailand.