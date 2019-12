Nederlander jaar in Cambodjaanse cel voor 3 gram drugs

Een 49-jarige Nederlandse toerist moet in Cambodja een jaar celstraf uitzitten omdat hij was opgepakt met ruim 3 gram harddrugs. Een rechter in het Aziatische land achtte hem schuldig aan het gebruik en de distributie van verdovende middelen.

De man was op 25 mei opgepakt door de politie in zijn huurhuis in de hoofdstad Phnom Penh, toen hij een verdovend middel aan het roken was. Agenten vonden twee pakjes methamfetamine van 2,5 gram en een pakje cocaïne van nog geen gram. Ook had hij een weegschaal, schrijft de Khmer Times.

Volgens de rechter leverde de Nederlander drugs aan andere toeristen in de hoofdstad. Hij veroordeelde hem tot twee jaar gevangenisstraf, maar een jaar van de straf werd hem direct kwijtgescholden.