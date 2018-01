Nederlander in Zweden gewond bij schietpartij

Een Nederlandse student van rond de twintig is gewond geraakt door een schietpartij in de stad Uppsala in Zweden. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van berichtgeving door Zweedse media.

„De Nederlandse ambassade in Zweden heeft contact gehad met de ouders van de student”. aldus de woordvoerder. Zweedse media meldden dat de Nederlander is geopereerd en inmiddels buiten levensgevaar verkeert.

Volgens media is de Nederlander per ongeluk geraakt en was hij niet het doelwit. De schietpartij had vrijdagavond plaats in een pizzeria. Op het moment van de schietpartij zouden er circa dertig mensen in de horecazaak hebben gezeten.

Volgens de krant UNT raakte er naast de Nederlander nog een persoon gewond. Een verdachte van de schietpartij is zaterdag aangehouden. Hij zou zijn aangehouden op basis van onder meer camerabeelden die van de schietpartij zijn gemaakt.

Uppsala ligt ten noorden van de hoofdstad Stockholm.