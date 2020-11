Nederlander in Duits ziekenhuis gestorven, arts opgepakt

De Duitse politie heeft een arts van de universiteitskliniek in Essen opgepakt op verdenking van doodslag. Hij zou de hand hebben gehad in de dood van twee patiënten. Een van hen was een man uit Nederland, liet de Duitse politie maandag weten.

De arts werd op 18 november gearresteerd. Hij zou twee mannen die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen, medicijnen hebben gegeven waardoor ze direct overleden. Het gaat om twee mannen van 47 en 50 jaar. De politie kon niet zeggen wie van de twee uit Nederland kwam. De twee zijn op 13 en 17 november gestorven. De arts heeft in een van deze gevallen gezegd dat hij het verdere lijden van de man en diens familie wilde beëindigen.

De Duitse politie heeft een rechercheteam opgericht dat de zaak onderzoekt. De Duitse politie verwijst naar het Openbaar Ministerie in Essen voor meer informatie over leeftijd en woonplaats van de Nederlandse patiënt. Maar het Duitse OM wil hierover verder niets zeggen.