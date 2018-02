Nederlander in Cambodja krijgt bijstand

De 22-jarige Job van der W., die in Cambodja werd opgepakt voor ‘pornodansen’, krijgt consulaire bijstand. Dat heeft een woordvoerster van Buitenlandse Zaken gezegd. Omdat Nederland geen ambassade heeft in Cambodja, worden de honneurs waargenomen door de Britse ambassade. Consulaire bijstand betekent meestal dat de persoon in kwestie wordt bezocht door iemand van de ambassade, die eventueel ook een lijst van lokale advocaten kan geven.

Van der W. en een grote groep andere toeristen waren op een feestje in Siem Reap, in de buurt van het tempelcomplex Angkor Wat. Foto’s van dat feestje, waarop te zien was dat mannen en vrouwen gekleed op elkaar lagen, verschenen op sociale media. Daarop arresteerde de politie 87 partygangers. Van hen zijn er intussen 77 naar huis gestuurd, na een preek over hun ‘onaanvaardbare gedrag’, en van de overige tien werden er zeven woensdag op borgtocht vrijgelaten.

Onder de drie toeristen die nog vastzitten zou ook de Nederlander zijn, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken doet daarover op verzoek van de familie geen mededelingen. Mochten de drie worden veroordeeld, dan kunnen ze maximaal een jaar cel krijgen.