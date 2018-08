Nederlander heeft ook te doen met de vissen

Een meerderheid van de Nederlanders (69 procent) vindt dat het welzijn van vissen beter beschermd moet worden. Ze zouden gemiddeld wel 20 procent meer willen betalen voor een visje dat een behoorlijk leven en een redelijk zachte dood heeft gehad voordat het op hun bord belandt.

Dat blijkt volgens Compassion in World Farming Nederland (CIWF) uit de resultaten van een opinieonderzoek in negen Europese landen, uitgevoerd in opdracht van verschillende dierenbeschermingsorganisaties.

Bijna driekwart (72 procent) vindt dat vissen evenveel bescherming verdienen als andere dieren. Maar volgens Geert Laugs, directeur van CIWF, schieten de regels voor vissen echter helemaal tekort: „De overheid moet met haar tijd meegaan en betere regels voor de bescherming van vissen opstellen, te beginnen met verdoving bij de slacht.”

Bij de duurzaamheidskeurmerken, zoals MSC en ASC, wordt geen extra rekening gehouden met vissenleed, zegt CIWF. De club roept het kabinet samen met andere organisaties op welzijnsregels te maken en verdoofde slacht te verplichten voor vissen.