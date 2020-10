Nederlander hackt Trumps Twitteraccount, was niet extra beveiligd

Een Nederlander is erin geslaagd het Twitteraccount te hacken van de Amerikaanse president Donald Trump. Die gebruikte voor zijn account @realDonaldTrump het wachtwoord 'maga2020!' ('Make America Great Again'). Dat meldt RTL Nieuws dat met Vrij Nederland inzage had in het bewijsmateriaal.

Die Nederlander is ethisch hacker Victor Gevers en het kostte hem zeven pogingen om het wachtwoord te raden. Het bewijs dat Gevers toegang had tot het Twitter-account van Trump is ingezien door RTL Nieuws en Vrij Nederland. Trump had volgens Gevers geen extra beveiliging ingesteld, zoals de code die je soms na het inloggen moet invoeren - ook wel tweestapsverificatie genoemd.

“Ik wil juist dat het me niet lukt om binnen te komen, en al helemaal niet bij zo’n belangrijk account”, vertelt Gevers tegen RTL Nieuws.

Gevers heeft niet namens Trump een tweet de wereld ingestuurd maar had dat naar eigen zeggen wel kunnen doen. RTL-correspondent Erik Mouthaan zegt dat Trumps Twitteraccount zijn belangrijkste communicatiemiddel is. Wellicht had de president geen tweestapsverificatie omdat zijn campagneteam ook toegang tot het account moet hebben.