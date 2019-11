Nederlander gewond bij busongeval Frankrijk

Tientallen mensen, onder wie een Nederlander, zijn gewond geraakt door een busongeval in het noorden van Frankrijk. Het voertuig kantelde terwijl het de drukke snelweg (A1) verliet, meldden de autoriteiten.

29 mensen raakten lichtgewond en nog eens vier anderen liepen ernstige verwondingen op. Dertien slachtoffers komen uit Frankrijk en twintig uit andere landen. Het gaat volgens de hulpdiensten om een Nederlander, elf Britten, drie Amerikanen, twee Spanjaarden en een Australiër, Rus en Roemeen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt desgevraagd dat „hulp zal worden gegeven aan het Nederlandse slachtoffer en andere Nederlanders in de bus, als dat nodig”. Het ministerie in Den Haag had zondagmiddag nog geen hulpvraag ontvangen.

De bus van het bedrijf FlixBus vervoerde mensen tussen Parijs en Londen. Het is onduidelijk welke van die steden zondag de eindbestemming was toen het ongeval gebeurde in de buurt van Estrées-Deniécourt (departement Somme). De hulpdiensten ontfermen zich over de inzittenden. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de regio.

FlixBus zegt dat het gaat om een bus van een lokale partner. Het vervoersbedrijf staat in contact met de plaatselijke autoriteiten. Het wil duidelijkheid over de oorzaak van de crash en wil garanderen dat passagiers goed worden verzorgd en hun reis kunnen voortzetten. Er komt onder meer een noodnummer en er wordt een andere bus geregeld.