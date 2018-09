Nederlander geslagen na vraag of hij Joods is

Twee mannen hebben zaterdagochtend een 31-jarige Nederlander mishandeld in het centrum van Berlijn. Mogelijk hadden ze een antisemitisch motief. Volgens de politie vroegen de aanvallers hem althans eerst in het Engels of hij Joods was. De Nederlander stelde daarop de wedervraag waarom ze dat wilden weten. Daarop kreeg hij klappen.

De daders gingen er na hun aanval aan de Rosenthaler Platz met een taxi vandoor. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op, die door een arts zijn behandeld.

De Berlijnse krant Der Tagesspiegel schrijft overigens dat de Nederlander volgens de politie „niet het joodse geloof aanhangt”.