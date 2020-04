Een 62-jarige vrachtwagenchauffeur uit Nieuwegein is opgepakt in de haven van Dover. In zijn truck zat 140 kilo cocaïne verstopt. Volgens de Britse douane zouden de drugs een straatwaarde van 14 miljoen pond hebben gehad, omgerekend 16 miljoen euro.

De cocaïne zat verstopt in een verborgen ruimte in de vloer van de vrachtwagen, die volgens de papieren papier vervoerde. De man liep maandag tegen de lamp, werd woensdag voor het eerst voorgeleid en moet zich op 20 mei voor de rechter verantwoorden.