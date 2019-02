Nederlander geliquideerd in Colombia

Een 49-jarige Nederlander is maandag geliquideerd in de Colombiaanse gemeente Copacabana, ongeveer 20 kilometer ten noorden van de stad Medellín. De autoriteiten meldden aan de krant El Colombiano dat de Nederlander in de buurt van zijn huis werd neergeschoten door mensen op een motor.

Volgens Colombiaanse media woonde de Nederlander sinds een half jaar in Copacabana. Over het motief voor de moord konden de autoriteiten nog niets zeggen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Copacabana zijn er dit jaar in de regio al acht mensen door geweld om het leven gekomen. Van vijf slachtoffers zijn de stoffelijke resten teruggevonden in een rivier.

Ongeveer drie weken geleden werd een Nederlander doodgestoken in de Colombiaanse stad Calí.