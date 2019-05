Nederlander gedood bij schietpartij Suriname

Bij een schietpartij in het centrum van Paramaribo is zondagavond een 49-jarige Nederlandse man omgekomen. Ook een Surinaamse 18-jarige vrouw die in zijn gezelschap verkeerde, is doodgeschoten. De Surinaamse politie heeft maandag berichtgeving hierover in diverse media bevestigd.

De schietpartij vond rond 22.00 uur lokale tijd plaats op de parkeerplaats van een tankstation. Beide slachtoffers zijn van korte afstand doodgeschoten door een schutter die in een auto langsreed. De man zat in de laadbak van een auto, terwijl de vrouw ernaast stond, meldde de politie.

Niet lang na het schietincident heeft de politie in het noorden van de Surinaamse hoofdstad een brandende auto aangetroffen. De auto is waarschijnlijk in brand gestoken en de politie gaat ervan uit dat er een verband is tussen de schietpartij en de brandende auto.