Nederlander gaat op zoek naar neutrino’s

Onderzoeker Krijn de Vries van de Vrije Universiteit Brussel gaat met steun van de EU een nieuwe radartechnologie ontwikkelen om zogeheten neutrino’s te kunnen observeren. De Nederlander De Vries heeft 1,4 miljoen euro ontvangen waarmee hij de komende vijf jaar met een onderzoeksgroep aan de slag gaat.

Neutrino’s zijn spookachtige elementaire deeltjes afkomstig uit de uithoeken van het heelal. Elke seconde schieten er miljarden onzichtbaar door onze planeet en haar bewoners. Ze zijn pas onlangs ontdekt door het onderzoeksinstituut IceCube op de Zuidpool.

De Vries is „zeer tevreden en blij” met de steun van de EU. De toegekende 1,4 miljoen is het volledige bedrag dat werd aangevraagd. „Deze beurs is een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van de radar- en radiodetectietechnologie om kosmische neutrino’s te observeren.”

De Vries: „Het einddoel is een eerste experimentele opstelling te construeren die voldoende gevoelig is om meerdere van deze kosmische deeltjes per jaar te kunnen detecteren.”

De Nederlander studeerde natuurkunde in Groningen. Hij is sinds 2013 verbonden aan de Vrije Universiteit in Brussel.