Nederlander ernstig gewond door geweld Tirol

Een twintigjarige Nederlander is dit weekend zwaargewond geraakt in de Oostenrijkse wintersportplaats Kirchberg toen hij werd toegetakeld door landgenoten. De Oostenrijkse politie heeft vier andere Nederlanders opgepakt voor betrokkenheid bij de mishandeling. Ze zijn tussen de 19 en 23 jaar. Drie van hen zijn na verhoor vrijgelaten, de 23-jarige hoofdverdachte blijft langer vast.

Het slachtoffer liep een gebroken dijbeen, meerdere gebroken ribben en verwondingen aan zijn hoofd op. De man is naar een academisch ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Een voorbijganger had hem ’s nachts met hevig bloedend gezicht op straat aangetroffen.

Uit onderzoek blijkt volgens de politie dat de Nederlanders ruzie hadden gekregen in een kroeg in de plaats in Tirol. De vier verdachten werden buitengezet, maar wachtten de man op. Hij werd hard geschopt en geslagen.