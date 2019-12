Nederlander dupe grootste phishingzaak Europa

Een Nederlander is de dupe geworden van de grootste phishingzaak ooit in Europa. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. De man uit Noord-Nederland raakte meer dan een miljoen euro kwijt. Bij de zaak werden 136 zogenoemde geldezels ingezet, het grootste aantal tot nu toe.

De man had zijn gegevens ingevuld op een site nadat hij een sms’je had gekregen dat zogenaamd van zijn bank afkomstig was. Een dag later was hij ruim een miljoen armer doordat de oplichters zijn geld hadden weggesluisd.

De zaak is woensdag naar buiten gebracht op het moment dat Europol jaarcijfers publiceerde over phishing. Het OM Noord-Nederland coördineerde dit jaar een Europese actie tegen deze digitale oplichting. De actie duurde van september tot en met november. In die periode werden 3833 geldezels en 386 ronselaars geïdentificeerd. Er werden 7520 verdachte transacties gevonden, waardoor 12,9 miljoen euro onderschept kon worden voordat het bij criminelen terechtkwam.

Een geldezel stelt zijn bankrekening beschikbaar voor een transactie in ruil voor geld. Vaak weten deze mensen niet waar het geld dat naar hun rekening wordt overgemaakt vandaan komt.

Het OM Noord-Nederland zegt dat er in Europa dit jaar al meer dan 80 miljoen euro is gestolen met hulp van geldezels.