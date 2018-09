„Nederlander drinkt relatief weinig alcohol”

Alcohol doodt jaarlijks meer dan drie miljoen mensen, voornamelijk mannen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Nederland scoort echter goed op het thema verantwoorde alcoholconsumptie, maakt de STIVA, de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, uit het nieuwste rapport op.

De gemiddelde alcoholconsumptie per jaar per hoofd van de bevolking van 15 jaar en ouder is gedaald van 10,4 liter in 2010 naar 8,7 liter in 2016. „Slechts twee landen uit de EU-28 drinken minder”, becijfert de STIVA.

Iets meer dan een kwart van de Nederlanders heeft de afgelopen maand zes of meer glazen achter elkaar gedronken (bingedrinken). „Op dit vlak doen slechts vijf landen het beter.”

„Nederland staat in de top 3 van landen waar schadelijk alcoholgebruik het minst voorkomt”, zegt de STIVA. Anderhalf procent heeft een drankprobleem „maar in vergelijking met het Europees gemiddelde van 8,8 procent is dit een gunstig resultaat”, aldus de organisatie. „Maar onze ambities gaan verder”, zeg STIVA-directeur Peter de Wolf.