Nederlander doodgeschoten op Curaçao

Bij een gewapende overval is dinsdag op Curaçao een 53-jarige Nederlandse man doodgeschoten. Vier gemaskerde mannen overvielen in de vroege dinsdagochtend een appartementencomplex in de wijk Schelpwijk op enige kilometers van Willemstad.

Bij de overval op een appartement raakte een Aziatische man gewond aan het hoofd. Daarop vernielden de overvallers de deur van een ander appartement. Daarbinnen werd de Nederlander volgens de politie met een gericht schot gedood.

De overvallers zijn weggevlucht. De politie onderzoekt de zaak.