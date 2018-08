Nederlander doodgeschoten in Peru

Een man uit Nederland is doodgeschoten in Peru. Dat gebeurde maandag in Miraflores, een rijke voorstad van de hoofdstad Lima. De gemeente Miraflores zegt dat het gaat om een afrekening. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag was de man 62 jaar oud.

De moord gebeurde toen het slachtoffer aankwam bij zijn woning. Twee schutters kwamen op een motor aan rijden. De bijrijder opende het vuur. De Nederlander werd drie keer in zijn hoofd geraakt. Vervolgens sloegen de moordenaars op de vlucht.

De burgemeester van Miraflores, waar de moord is gepleegd, zegt op Twitter dat de Nederlander gevangen heeft gezeten in de beruchte gevangenis Sarita Colonia. Het is niet bekend waarvoor hij zou zijn veroordeeld. Buitenlandse Zaken doet daar geen uitspraken over.