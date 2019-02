Een 55-jarige Nederlander is doodgeschoten in de Dominicaanse Republiek, waar hij woonde. Zijn stoffelijk overschot werd dinsdag gevonden in de buurt van zijn woonplaats Puerto Plata, aan de noordkant van het land. Er is nog niemand opgepakt en een motief is ook nog niet bekend.

Volgens de politie van de Dominicaanse Republiek werd de man in de nacht van maandag op dinsdag aangevallen. Hij kreeg een kogel in zijn hoofd en een kogel in zijn arm.