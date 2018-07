Nederlander doodgeschoten in Barcelona

Een Nederlandse man is afgelopen maandag bij een schietpartij in Barcelona om het leven gekomen. Een andere Nederlandse man is daarbij gewond geraakt. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving hierover door Spaanse media.

De twee werden volgens Spaanse media beschoten nadat ze een nachtclub hadden bezocht in de wijk El Poblenou, in het oosten van de stad. Later werden ze gewond aangetroffen in een auto. Daarna bezweek een van hen aan zijn verwondingen. Hulpdiensten hebben vergeefs geprobeerd hem nog te reanimeren. De andere man zou gewond zijn geraakt aan zijn arm.

De politie gaat volgens de Spaanse media ervan uit dat het een afrekening betreft in het criminele circuit. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is geen hulpverzoek binnengekomen, bijvoorbeeld voor de repatriƫring van het lichaam van de dode man.