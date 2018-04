Nederlander dood na val balkon Bangkok

Een 21-jarige Nederlander is in de Thaise hoofdstad Bangkok van een balkon gevallen en om het leven gekomen. Het is nog niet bekend waardoor hij is gevallen.

Volgens de lokale krant Bangkok Post had de man een date met een vrouw, in haar appartement op de vijfde verdieping van een flatgebouw. De vrouw zei tegen de politie dat hij dronken was en naar het balkon was gegaan toen zij op het toilet zat. De politie weet nog niet of dat verhaal klopt, maar zegt wel dat er geen sporen van een gevecht in het appartement zijn ontdekt.