Nederlander dood na aanrijding in Duitsland

Een 44-jarige man uit het Drentse Schoonebeek is woensdagochtend om het leven gekomen in Duitsland. Bij een kruising kreeg hij geen voorrang van een andere automobilist. Door de aanrijding raakte hij zwaargewond en in een ziekenhuis bezweek de man aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde rond 05.35 uur op de weg tussen Emlichheim en Wielen, vlak over de grens bij Hardenberg. Volgens de Duitse politie kwamen beide auto’s in de voortuin van een huis langs de weg terecht door de klap van de aanrijding.