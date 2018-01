Nederlander besmet met gele koorts in Brazilië

Een Nederlandse toerist heeft tijdens een bezoek aan Brazilië de gevaarlijke tropische ziekte gele koorts opgelopen. De 46-jarige man raakte besmet in Mairiporã, een plaatsje ten noorden van de miljoenenstad São Paulo. Hij is in Rotterdam behandeld en is inmiddels hersteld, meldt het Erasmus MC.

Zeker zes mensen uit Mairiporã zijn al aan de ziekte overleden. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen. De uitbraak is zo groot dat Brazilië miljoenen mensen in en rond São Paulo, Rio de Janeiro en Bahia wil inenten om verdere verspreiding tegen te gaan.

Volgens het Rotterdamse universitaire ziekenhuis kwam de man op 19 december aan in Brazilië. Op 8 januari keerde hij terug in Nederland. De dag ervoor was hij ziek geworden. Hij had 40 graden koorts, was misselijk en had diarree, hoofdpijn en spierpijn. In het ziekenhuis ging hij snel vooruit. Hij was niet ingeënt voor de vakantie.

Gele koorts is een tropische ziekte die wordt veroorzaakt door het gelekoortsvirus. Dit virus wordt verspreid door dezelfde mug die verantwoordelijk is voor de verspreiding van het zikavirus. Gele koorts kan bloedingen uit oren, ogen en neus veroorzaken. Ook kan het leiden tot orgaanuitval en geelzucht. Een op de tien patiënten overlijdt eraan. Er is geen medicijn, artsen kunnen alleen de klachten bestrijden. De ziekte is niet van mens op mens overdraagbaar. De mug komt niet in Nederland voor, dus is hier geen kans op een uitbraak.

Het is pas de tweede keer sinds 1985 dat gele koorts in Nederland wordt vastgesteld. Vorig jaar keerde iemand met de ziekte terug uit Suriname. „Gele koorts is in Nederland uiterst zeldzaam”, zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. Ze raadt mensen aan om eerst navraag te doen bij een reisbureau voordat ze naar Zuid-Amerika of Afrika gaan. Als ze daar zijn, kunnen ze het beste kleren met lange mouwen en lange broekspijpen dragen, de broek in de sokken stoppen en zich insmeren met een middel met DEET.