„Nederlander beperkt vatbaar voor populisme”

De Nederlandse kiezer stemt meer uit overtuiging dan uit protest. Franse en Duitse kiezers zijn juist veel meer geneigd tot tegenstemmen. Stemmen uit overtuiging doen hogeropgeleide kiezers, wie lager is opgeleid stemt eerder uit protest. En Duitsland is het minst vatbaar voor populisme, Frankrijk en Groot- Brittannië het meest. Nederland zit ertussenin, schrijft de Volkskrant.

Dit blijkt uit een grootscheeps opinieonderzoek door de internationale peiler Kantar Public. De onderzoekers stelden dezelfde vragen aan representatieve aantallen respondenten in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië.

De onderzoekers vroegen onder meer waarom iemand stemt: omdat hij het eens is met de ideeën van de gekozen partij of uit frustratie over de andere partijen. Van de Nederlandse respondenten zei 15 procent uit frustratie te stemmen. Van de Britten deed 23 procent dat, Fransen en Duitsers scoorden respectievelijk 37 en 41 procent.