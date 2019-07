Nederlander beboet voor diefstal uit fontein

Een 36-jarige Nederlander heeft een boete van 550 euro gekregen omdat hij muntgeld uit de fontein op de Piazza Novana in Rome had gestolen. De Italiaanse politie had de man op heterdaad betrapt toen hij het geld uit het water haalde, meldden Italiaanse persbureaus zondag.

De toerist klom in de vroege morgen in de Morenfontein om het geld buit te maken. Toen de politie hem daarop betrapte, probeerde hij het geld nog tevergeefs te verbergen.

De stad Rome loopt hiermee vooruit op de aangekondigde maatregelen tegen onbeschoft gedrag die per 1 augustus van kracht gaan. Vanaf die datum kost bijvoorbeeld het beklimmen of betreden van fonteinen tussen de 160 en 450 euro. Vandalisme aan historische gebouwen komt daders op 400 euro te staan en op het verkopen of drinken van alcohol op straat staat een boete van tussen de 160 en 400 euro. Het eten van een ijsje of een broodje leunend op een historisch monument wordt ook niet meer getolereerd.