Onder de vier opvarenden die zijn overleden aan boord van het cruiseschip MS Zaandam is ook een Nederlandse passagier. Dat schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Aan boord waren twintig Nederlanders.

Het schip werd geweigerd door de autoriteiten van Chili en is nu via het Panamakanaal onderweg naar de Amerikaanse staat Florida. Een deel van de passagiers is overgebracht naar een ander cruiseschip van de Holland America Line.