In het Duitse plaatsje Hamminkeln heeft een 81-jarige Nederlander een voetganger doodgereden. Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag, melden lokale media.

Hamminkeln ligt net over de grens in de buurt van Nijmegen. Op een parkeerplaats van een grote supermarkt reed de Nederlander twee vrouwen aan. Volgens de politie kwam een 64-jarige vrouw om het leven en raakte een 54-jarige vrouw lichtgewond. Een onderzoek is ingesteld.