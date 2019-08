Een 67-jarige Nederlander is op vakantie in Oostenrijk zwaargewond geraakt. Hij kwam ten val tijdens een wandeling door het Montafon-gebied in de deelstaat Vorarlberg, meldt een lokaal nieuwsmedium. Hij heeft mogelijk een dwarslaesie opgelopen.

De man was woensdag met zijn vrouw aan het wandelen op de Hochjoch toen hij begin van de middag uitgleed en ongeveer 15 meter naar beneden viel. Een traumahelikopter heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht in Feldkirch.