Nederlander (55) omgekomen in Israël

Een 55-jarige Nederlander is omgekomen in Israël. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichtgeving hierover door Omroep Gelderland.

Volgens de omroep gaat het om een inwoner van Putten die op studiereis was met een gezelschap van de Andreaskerk uit de Gelderse plaats.

De man zou zaterdag zijn overleden, doordat hij bij het zwemmen in zee door stroming in de problemen was gekomen. Een andere persoon zou gewond zijn geraakt bij het zwemmen. Het zou gaan om een dominee van de kerk. Hij zou in het ziekenhuis opgenomen zijn.