Nederlander (54) komt om in Zwitserse Alpen

Een Nederlandse wandelaar is woensdag in de Zwitserse Alpen om het leven gekomen. De 54-jarige man viel honderden meters naar beneden in de buurt van het stuwmeer Lac de Mauvoisin in het Zwitserse kanton Wallis, meldde de politie donderdag.

De man maakte deel uit van een groep van zes Nederlanders die op een hoogte van ruim 2500 meter een besneeuwde plek wilde oversteken. Het slachtoffer gleed uit en viel zo’n 200 meter naar beneden. Toen reddingswerkers arriveerden was de man al aan zijn verwondingen overleden, schrijven lokale media.

Eerder deze week kwam ook al een 50-jarige Nederlander om het leven in de Alpen. Hij viel tijdens een bergwandeling in het uiterste zuiden van Duitsland.