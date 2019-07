Nederlander (50) omgekomen in Alpen

Een 50-jarige man uit Nederland is om het leven gekomen door een val in de Alpen in het uiterste zuiden van Duitsland. Hij verloor zijn evenwicht en viel 150 meter naar beneden. Het ongeluk gebeurde tijdens een bergwandeling bij de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. Die ligt aan de grens met Oostenrijk.

Volgens de politie van Beieren had het slachtoffer een goede uitrusting bij zich. Hij ging op stap met zijn zwager. Ongeveer tien minuten na vertrek gebeurde het ongeluk. De zwager sloeg alarm, maar de reddingsploeg kon niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Het fatale ongeluk gebeurde in onherbergzaam gebied bij slecht weer. Daardoor was het erg moeilijk om het stoffelijk overschot van de Nederlander te bergen. Het lukte niet met een helikopter. Een bergingsploeg moest naar hem abseilen.