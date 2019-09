Nederland ziet fraude van kustvissers door vingers

De Nederlandse overheid treedt al minstens tien jaar nauwelijks op tegen kustvissers die frauderen met hun scheepsmotoren. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Tientallen vissersschepen gebruiken veel meer motorvermogen dan door de Europese Unie is toegestaan.

Minister Carola Schouten van Landbouw geeft toe dat het overheidsbeleid de afgelopen jaren tekort is geschoten. Om het zeeleven vlak voor de kust te beschermen, moeten schepen in de EU die daar vissen hun motorvermogen begrenzen op 300 pk. Daar wordt in de hele EU op grote schaal mee gesjoemeld.

De NOS maakte een inventarisatie van de motoren die kustvissers gebruiken. Zo'n 40 van de 75 grootste Nederlandse kustvissers hebben motoren die vermogens kunnen leveren van 490 tot 740 pk, maar door een trucje lijkt het bij controles alsof de motoren maar 300 pk leveren.