Nederland ‘zeer alert’ op informatie over coronavirus

Nederland is „zeer alert” op informatie over het coronavirus en volgt de ontwikkelingen „van dag tot dag”. Goede informatie moet ziekenhuizen, GGD’s en huisartsen helpen zich voor te bereiden voor het geval de ziekte hier opduikt, aldus minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

„Ik geloof dat we ons nog geen zorgen hoeven te maken”, zegt de bewindsman. Tegelijkertijd is volgens hem waakzaamheid geboden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vrijdag het zogeheten Outbreak Management Team bijeengeroepen. „Dat zal vast leiden tot nadere adviezen in mijn richting.”

Mocht het virus ook in Nederland de kop opsteken, dan wordt volgens Bruins mogelijk een ziekenhuis aangewezen om patiënten op te nemen. Op andere mogelijke maatregelen, bijvoorbeeld het controleren van reizigers die uit China komen, wil hij nog niet vooruitlopen. Evenmin wil hij ingaan op de mogelijke risico’s voor werknemers van Nederlandse bedrijven in China. „Ik wacht nadere maatregelen en adviezen van het RIVM af.”