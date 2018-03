Nederland weer bij ‘gelukkigste’ landen

Nederland staat net als een jaar eerder weer op de zesde plek van de ranglijst van gelukkigste landen. Maar wie echt het geluk zoekt, moet in Finland zijn. Het land van de meren en sauna’s is van de vijfde naar de eerste plek geklommen in het overzicht van de Verenigde Naties.

Finland lost Noorwegen af. De Noren zijn een plaats gezakt. In de top vijf staan verder Denemarken, IJsland en Zwitserland.

Landen in Afrika zijn het minst gelukkigst. Onderaan bevinden zich Tanzania, Zuid-Sudan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Burundi als hekkensluiter.

Het overzicht van de VN komt tot stand op basis van een serie vragen aan inwoners van meer dan 150 landen over zaken als inkomen, gezondheid, vrijheid en sociale ondersteuning.