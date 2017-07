Nederland viert vakantie

Miljoenen Nederlanders stappen vanaf komende vrijdag in auto, vliegtuig of bus voor een reis naar de zomervakantiebestemming. Een aantal cijfers op rij:

Deze zomer gaan ongeveer 11 miljoen Nederlanders voor minimaal een week op vakantie. Een kwart van hen blijft in eigen land.

De top vijf van buitenlandse bestemmingen bestaat uit Frankrijk (1,2 miljoen), Spanje (1,1 miljoen), Duitsland (775.000), Italië en Griekenland. Turkije valt dit jaar zelfs buiten de top tien.

Het aantal mensen dat in het vliegtuig stapt, stijgt met 9 procent. Auto- en vliegvakanties naderen elkaar daardoor in populariteit (3,7 miljoen om 3,3 miljoen). De overige vakantiegangers kiezen voor de touringcar, camper of trein.

Van de populaire bestemmingen is Griekenland volgens het CBS veruit het goedkoopste vakantieland. Toeristen betalen in hotels en restaurants 20 procent minder dan het gemiddelde in de Europese Unie. Frankrijk, Duitsland, Italië en ook Nederland zijn relatief duur.