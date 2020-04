Nederland viert Koningsdag met aubade op afstand

Niet de straat op voor de aubade, kleedjesmarkt of Koningsspelen. Nederland viert de 53e verjaardag van de koning thuis, digitaal en op afstand. Koningsdag wordt Woningsdag.

Tientallen ideeën voor een alternatieve invulling van 27 april stroomden afgelopen weken binnen bij de onlinebrainstorm die de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) had opgezet. Woensdag presenteerde de bond een programma. „In deze barre tijden is er behoefte aan gezamenlijkheid”, stelt voorzitter Pieter Verhoeve.



De bond roept Nederland op om op de feestdag massaal te vlaggen. „Voor de jarige koning en voor elkaar. Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de samenleving.” Tussen 9.45 en 10.00 uur worden in het hele land klokken geluid „als teken van verbinding, verdriet en vreugde.”



Om 10.00 uur begint de Nationale Aubade met het zingen van het Wilhelmus. Het Koninklijk Concertgebouworkest stelt daarvoor materiaal beschikbaar.

Muzikanten en artiesten worden opgeroepen om tussen 15.00 en 16.00 uur op te treden voor ouderen in verzorgingstehuizen die binnen moeten blijven. Daarna volgt een nationale toost.



De Oranjebond stelt verder een e-book samen met brieven en tekeningen waarin kinderen hun ervaringen over de coronatijd vastleggen. „Ze zullen deze periode nooit meer vergeten. Hoe voelen ze zich? Wat houdt ze bezig?” Kinderen tot 12 jaar kunnen hun tekening, gedicht of verhaal van maximaal 15 regels voor 22 april insturen. De inzendingen worden gebundeld in het boek dat aan de koning wordt overhandigd.



oranjebond.nl