Nederland verzorgt in 2020 klimaattop

Nederland verzorgt in 2020 een wereldtop waarop een actieplan tegen klimaatverandering wordt gepresenteerd. Zeventien landen hebben inmiddels laten weten te willen helpen met het maken van een plan. Voormalig VN-chef Ban Ki-moon heeeft zijn steun beloofd.

Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een interview met de Telegraaf. „Dat Ban Ki-moon toezegde dat hij het ging doen was echt fantastisch”, zegt Van Nieuwenhuizen. „Na Leonardo di Caprio heb ik een vreugderondje op mijn werkkamer gedaan.”

De minister geeft informatie over de klimaattop tijdens de lancering van een nieuwe internationale klimaatcommissie dinsdag in de Ridderzaal in Den Haag. Ook Ban en Wereldbank-directeur Kristalina Georgieva zijn daarbij aanwezig.