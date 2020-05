Nederland: uitslag Suriname snel bekendmaken

Nederland hoopt dat de Surinaamse regering de uitslag van de verkiezingen van 25 mei zo snel mogelijk bekendmaakt. Dat staat in een vrijdag uitgegeven verklaring van de ambassade in Paramaribo, opgesteld in samenspraak met de afgevaardigden van andere landen van de Europese Unie en Groot-Brittannië.

Vertegenwoordigers van de ambassades en EU hebben de afgelopen dagen het proces van stemmen, tellen en verwerken van de resultaten gevolgd. Ze roepen alle partijen op het democratisch proces te respecteren, zodat het vreedzaam en ordelijk kan worden afgerond.

Ook sluiten ze zich aan bij de voorlopige conclusies van de waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Caricom, een Caribische handelsorganisatie. Ze zijn tevreden dat de OAS-missie besloten heeft enkele dagen langer te blijven omdat het vaststellen van de uitslag nog niet heeft plaatsgevonden. In hun voorlopige verslag hebben de OAS- waarnemers zorgen geuit over een gesprek tussen de Surinaamse president Desi Bouterse en de voorzitter van de onafhankelijke kiescommissie op de verkiezingsdag. Verder zijn de verkiezingen volgens de waarnemers ordelijk verlopen.