„Nederland uitgegroeid tot drugssupermarkt van Europa”

Nederland is „absoluut” een narcostaat en groeide afgelopen decennia uit tot de drugssupermarkt van Europa. Dat zei antropoloog en misdaadkenner dr. Teun Voeten donderdag tijdens een drugsdebat in het Maritiem Museum in Rotterdam.

Onder meer cocaïnehandel en wietteelt is in Nederland een „heel serieus” probleem, zei Voeten. Die drugsmisdaad heeft onder meer te maken met het „bizar tolerante gedoogbeleid” in Nederland.

Zo sloot de politiek jarenlang de ogen voor de illegale wietteelt, stelde de 57-jarige antropoloog. „Terwijl die wietproductie een enorme ondergrondse economie is geworden.” Voeten deed onderzoek naar drugsgeweld in Mexico en promoveerde vorig jaar aan de Leidse universiteit op dat onderwerp. Voeten, die ook oorlogsfotograaf is, bezocht het door drugsoorlogen geteisterde land tientallen keren.

Bedreigd

Drugsmisdaad in Mexico is veel gewelddadiger dan in Nederland, schetste de antropoloog. „Een politiechef die in Mexico in het openbaar verkondigde dat hij drugsbendes ging aanpakken, was anderhalf uur later vermoord.”

Toch maakt Voeten zich zorgen over drugsmisdaad in Nederland. Er zou vorig jaar zo’n 19 miljard euro zijn verdiend aan xtc-productie, terwijl de jaaromzet van Albert Heijn 10 miljard bedraagt.

Hij waarschuwde voor naïviteit. „Wij Nederlanders zijn niet een soort uitverkoren volk met een hogere moraliteit dan anderen. Over heel de wereld zijn mensen hetzelfde. Ook in Nederland is sprake van ondermijning en vermenging van boven- en onderwereld. Burgemeesters, politiemensen en officieren van justitie worden bedreigd. Als we niet oppassen, importeren we hier de Mexicaanse cultuur van wijdverbreide corruptie.”

Onthoofd

Veelzeggend vindt de misdaadkenner de gewelddadigheid binnen de Mocro Maffia in Nederland. Afgelopen jaren werden tientallen veelal allochtone jongemannen vermoord, niet zelden vanwege conflicten in de drugshandel.

„Misdadigers schieten met kalasjnikovs om zich heen. Bij een van die liquidaties werd het slachtoffer onthoofd. Die methode lijkt zo gekopieerd van Mexicaanse drugsmaffia”, zegt Voeten. Hij doelt op de moord van de 23-jarige Nabil Amzieb in 2016. Diens afgehakte hoofd werd voor een shisha (waterpijpcafé) in Amsterdam gelegd.

Net als Rotterdam worstelt ook een havenstad als Antwerpen met drugsmisdaad en bijvoorbeeld corruptie van havenmedewerkers, betoogde Voeten. Hij deed de afgelopen maanden misdaadonderzoek in Antwerpen.

Corruptie ligt er op de loer. „Chauffeurs van hijskranen krijgen 200.000 euro aangeboden om een bepaalde container even af te zonderen. Vrachtwagenchauffeurs kunnen snel 50.000 euro verdienen door een specifieke truck ergens even snel naar toe te rijden. Sommige kledingzaken in Antwerpen draaien naar schatting voor 80 procent op crimineel geld.”

Weerbaar

Bezorgd toonde zich donderdagavond tijdens het drugsdebat ook commissaris Jan Janse van de Rotterdamse Zeehavenpolitie. Hoewel hij Nederland niet als narcostaat wil omschrijven, is ook hij verontrust over bedreiging van bijvoorbeeld burgemeesters en politiemensen. „We moeten zorgen dat mensen in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven weerbaar blijven. Dat ze niet toegeven aan criminelen die over een oneindig groot vermogen beschikken.”